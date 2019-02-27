Соавтор Трампа считает, что президентской карьере миллиардера скоро конец
Американский журналист Тони Шварц, написавший вместе с Дональдом Трампом знаменитую книгу "Искусство заключать сделки" (1987), рассказал в эфире телеканала CNN, что президентская карьера его соавтора скоро закончится. Шварц считает, что президента ждет суд.
Шварц заявил, что конец карьере Трампа положит его бывший адвокат Майкл Коэн, который скоро должен выступить перед конгрессом.
"Это определенно будет исторический момент", — сообщил Шварц.
Журналисты считают, что Коэн представит властям копию чека на 35 тысяч долларов от президента, что докажет попытку Трампа замять скандал с порноактрисой Сторми Дэниелс. При этом сам президент всегда отрицал, что какие-либо платежи имели место.
Также Коэн намерен поведать конгрессу о махинациях Трампа с финансовой отчетностью, а также о его расистских высказываниях.
"Если эти обвинения окажутся правдой, представители конгресса потребуют импичмента Трампа, а потом суда над ним", — заявил Шварц.
Впрочем, журналист предположил, что Коэн может и соврать, так как ранее последний уже признавался во лжи конгрессу.
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