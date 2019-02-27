Кубок Гагарина. "Ак Барс" во второй раз проиграл "Авангарду"

В Балашихе завершился второй матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между омским "Авангардом" и прошлогодним победителем турнира казанским "Ак Барсом". Как и в первой встрече победу праздновал "Авангард" 6:3.

Встреча началась с запозданием из-за технических проблем. Но номинальных хозяев это обстоятельство не смутили, и сибиряки выиграли первый период 2:0 Голы на счету Семена Кошелева и Ильи Михеева. После перерыва Сергей Широков довел преимущество "Авангарда" до трех шайб. Пол Постма и Иржи Секеч за полторы минуты отыграли две шайбы. Но очень вовремя использовал численное преимущество канадский легионер "Авангард" Тейлор Бек. На перерыв команды ушли при счете 4:2.

Виктор Стольберг в пятый раз огорчил вратаря казанцев Александра Шарыченкова. Пол Постма подарил "барсам" шанс на спасение, но все надежды перечеркнул точный бросок Сергея Широкова по пустым воротам. Победа "Авангарда" 6:3.

Счет в серии стал 2:0 в пользу сибиряков. Победитель Кубка Гагарина "Ак Барс" можт досрочно сложить свои полномочия, если не переломит ситуацию в серии. Следующий матч пройдет в пятницу в Казани.