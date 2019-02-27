Совбез ООН собирается проголосовать по американской резолюции по Венесуэле

28 февраля Совет безопасности ООН намерен проголосовать по американской резолюции по Венесуэле.

США в своем документе призывают начать в Венесуэле "политический процесс, который приведет к свободным и справедливым выборам", передает ТАСС. Также американская резолюция содержит призывы предотвратить дальнейшую деградацию гуманитарной ситуации. Документ подразумевает и доставку помощи в Венесуэлу.

Ранее постоянный представитель России в СБ Василий Небензя отмечал во время своего выступления, что единственной целью США в Венесуэле является смена власти, а совсем не решение проблем республики и не забота о ее народе. Небензя предупредил, что США способны добиться своего в том числе и с помощью военного вмешательства.