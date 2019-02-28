Иракский депутат обвинил США в защите главаря террористов

Иракский депутат Хасан Салим обвинил США в том, что они защищают лидера террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Американские военные предоставляют главарю террористов свою защиту, чтобы он мог свободно перемещается по иракской пустыне между Ираком и Сирией, уверен Салим.

Аль-Багдади получает поддержку от американских военных с базы Айн аль-Асад, уточняет РИА Новости. Салим считает, что американцы делают это из боязни, что будет принят закон об изгнании иностранного контингента с территории Ирака. Законопроект, по сообщению парламентариев Ирака, будет вынесен на голосование уже в начале марта. Если иракский парламент одобрит этот закон, то американские и другие иностранные военные советники должны будут покинуть страну. Ранее Дональд Трамп заявил, что Америке нужно присутствовать в Ираке ради того, чтобы следить за Ираном.

Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади в настоящее время находится в Ираке, сообщает курдский эксперт по безопасности Хаукар аль-Джаф. Ради обеспечения своей безопасности террорист использует также связи с местными племенами.