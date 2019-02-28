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Brexit 32 минуты назад
Парламент Великобритании согласился голосовать об отсрочке Brexit
Вечером в среду, 27 февраля, парламент Великобритании принял предложение премьер-министра Терезы Мэй относительно голосования о возможности Brexit без сделки с Европейским союзом и необходимости переноса сроков выхода страны из ЕС. В ходе голосования о поправках к биллю о Brexit 502 депутата поддержали соответствующую инициативу, 20 – высказались против.
Поправка, поддержанная всеми кроме самых ярых евроскептиков, содержит практически те же предложения, с которыми Тереза Мэй выступила накануне в палате общин. Премьер-министр сообщила, что 12 марта депутаты проведут повторное голосование о сделке с Евросоюзом. Но, если они вновь отвергнут соглашение, то 13 марта у них будет возможность проголосовать за то, чтобы Великобритания не смогла выйти из Европейского союза без сделки. В случае, если депутаты примут решение, исключающее возможность Brexit по жесткому сценарию, что 14 марта они смогут проголосовать по теме фактического переноса Brexit на более поздний срок.
Также депутаты поддержали предложение одобрить продолжение переговоров с Брюсселем о Brexit, внесенное правительством. Единогласно была принята поправка относительно гарантии прав граждан ЕС, проживающих на территории Великобритании и живущих в 27 странах Европейского союза, даже в том случае, если "развод" произойдет без сделки.
Референдум на тему дальнейшего членства Великобритании в Европейском Союзе состоялся 23 июня 2016 года. Сторонники Brexit одержали на нем победу с результатом 51,9 процента. Итогом должен стать официальный выход Великобритании из Евросоюза 29 марта текущего года, после чего наступит переходный период, который продлится до 2020 года, напоминает ТАСС.
Брюссель и Лондон пришли к соглашению об условиях Brexit, но парламент Великобритании не принял его и потребовал проведения дополнительных переговоров. При этом за последние дни вероятность выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки уменьшилась.
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