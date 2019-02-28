Велоспорт. Дарья Шмелева и Анастасия Войнова взяли серебро чемпионата мира

На проходящем в польском Прушкове чемпионате мира по велоспорту (трек) разыграны медали в командном спринте. Россиянки Дарья Шмелева и Анастасия Войнова заняли второе место

В Дарья Шмелева и Анастасия Войнова уступили австралийскому дуэту Каарле Маккалох и Стефани Мортон. Бронзовые награды завоевали немки Мириям Вельте и Эмма Хинце.

Александр Шарапов, Денис Дмитриев и Павел Якушевский завоевали бронзу. В борьбе за третье место наши спортсмены опередили команду Германии.