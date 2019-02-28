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28 февраля 201901:13

Бывший тренер "Спартака" Каррера взял паузу в карьере

spartak.com

Итальянский специалист Массимо Каррера, приведший "Спартак" к победе в чемпионате 2016/17, взял паузу в тренерской карьере. 54-летний Каррера пока не занимается вопросом трудоустройства.

Как сообщает "Газета.Ru", в настоящее врем Массимо Каррера живет в Бергамо и отдыхает от футбола. Бывший тренер "Спартака" пока не ищет новую работу, а лишь посещает домашние матчи "Аталанты".

Массимо Каррера был уволен из "Спартака"22 октября 2018 года. Причиной расставания с итальянским специалистом стало неудачное выступление спартаковцев прошлой осенью.

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