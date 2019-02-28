Татьяна Голикова рассказала об индексации пенсий

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью Владимиру Соловьеву рассказала об индексации пенсий. По ее словам, решение об индексации было принято после получения многочисленных жалоб россиян.

Голикова сообщила, что после повышения пенсий 1 января правительство и президент стали получать письма с жалобами на то, что, несмотря на объявленную индексацию, ряд граждан не получил обещанных средств. Вице-премьер объяснила: это произошло из-за того, что, согласно закону, сумма повышения пенсии не должна превышать прожиточный минимум. Законодательство о соотношении пенсии и прожиточного минимума принималось в 2009-2010 годах. Это, по словам Голиковой, было "решение о том, что ни один пенсионер, даже не имеющий достаточного стажа, не должен получать ниже прожиточного минимума. После принятия этих решений был позитивный скачок, потом регионы научились "пристраиваться к этой теме" и экономить на пенсионерах". Тогда невозможно было спрогнозировать, какие прожиточные минимумы для пенсионеров установят регионы, сообщила вице-премьер. "Новая форма проведения государственных советов позволит никогда не повторять такой ошибки", — заверила она.

"Ключевым моментом является не прибавка к пенсии, а то, насколько растут услуги и цены. Каждый определяет это в своем регионе и своем кошельке", — заявила Татьяна Голикова. Она рассказала, что индексация, проведенная с 1 января, будет учтена в ходе перерасчета. Это коснется не только пенсионеров, но и тех россиян, которым полагаются ежемесячные денежные выплаты (в том числе инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны).

Законопроект о пенсиях будет реализовываться в первую очередь. Он будет приниматься и проводиться через парламент, рассказала Голикова. "А мы параллельно начнем проводить работу по перерасчету", — сообщила она и добавила, что все будет готово в апреле-мае.

Пенсии отдельных категорий были детально рассмотрены Владимиром Путиным во время подготовки к Посланию Федеральному Собранию. Президент хотел вникнуть в самые мелкие детали, рассказала Голикова, и прорабатывались конкретные регионы, даже конкретные люди. "Мы даже считали в столбик", — сообщила вице-премьер, рассказывая об очном обсуждении с Путиным пенсионных накоплений граждан.

Владимир Соловьев, ведущий интервью, задал Татьяне Голиковой и такой вопрос: "Когда люди почувствуют реальное улучшение своей жизни? Когда в великой стране не будет бедности?"

"Самая тяжелая тема, — призналась вице-премьер. — Ничего не решается на раз. Здесь нужны усилие всех властей, консолидированная работа регионов, правительства, президента. Сроки президент поставил: снижение бедности в два раза в 2024 году". Татьяна Голикова рассказала, что все, что сейчас отрабатывается правительством, направлено на то, чтобы решить эту проблему как главную.

Одна из целей России – попадание в пятерку ведущих экономик мира. С этим связан ряд мер, предпринимаемых правительством. "После кризиса 2014-2015 годов мы переживали очень сложное состояние бюджета, — напомнила Голикова. — И все-таки усилия по финансовой сбалансированности бюджетов, которые были предприняты в 2017 году, дали свой результат. В 2018 году регионы приросли на 15 процентов, в 2018 году мы исполнили бюджет с профицитом". Это, по словам вице-премьера, определяет стабильность, позволяет твердо стоять на ногах и принимать долгосрочные решения, в том числе социальные. "Мы надеемся, что в следующем году фонд Национального благосостояния превысит свою нормативную величину, и мы сможем его не только накапливать как подушку безопасности, но и тратить", — отметила Татьяна Голикова.