Российская ракета "Союз" с 6 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру

С космодрома Куру (Французская Гвиана) стартовала российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с шестью британскими спутниками OneWeb. Запуск прошел штатно, передает РИА Новости. В настоящее время отделились вторая и третьи ступени ракеты. Спутники будут доставлены на низкую орбиту.

Проект OneWeb – это широкополосный Интернет для пользователей всего мира. Нынешний запуск поднял на орбиту первые шесть спутников, которые участвуют в проекте. Для полного охвата земной поверхности потребуется порядка 900 спутников.

Когда все 900 спутников начнут работать, то даже в отдаленные сельские районы по всему миру придет интернет-связь со скоростью до 10 терабит в секунду. Подключение мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков к спутникам системы OneWeb будет осуществляться через недорогие абонентские терминалы.

Запуск дважды откладывался: в первый раз из-за выявленных неполадок в разгонном блоке "Фрегат", во второй – из-за нештатного взлета ракеты "Союз-2.1б" при запуске египетского спутника Egyptsat. Тогда произошел сбой в работе третьей ступени ракеты-носителя. Поскольку у обоих "Союзов" третьи ступени одинаковы, OneWeb принял решение отсрочить запуск до детального изучения ЧП.