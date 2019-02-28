"Барселона" разгромила "Реал" и вышла в финал Кубка Испании

В Мадриде прошел ответный полуфинальный матч Кубка Испании между "Реалом" и "Барселона". Гости выиграли 3:0 и по сумме двух встреч вышли в финал турнира.

Первый матч, проходивший в Барселоне, завершился вничью 1:1, и этот результат давал некоторое преимущество "Реалу". Хозяева поля уверенно провели первый тайм, создав у ворот "Барсы" несколько опасных моментов, которые остались нереализованными. Ничто не сулило "королевскому клубу" беды.

Второй тайм начался с опасной атаки "Реала". Но Карим Бензема не смог забить из выгодной ситуации. "Барселона" вскоре ответила разящей атакой. Муса Дембеле получил передачу от Жорди Альбы, ворвался в штрафную хозяев и выложил мяч под удар Луису Суаресу. Тот не промахнулся – 0:1.

"Реал" этот гол не смутил. Мадридцы провели несколько атак. В одной из них Серхио Региллон был обязан сравнивать счет, но гостей спас вратарь Марк-Андре тер Стеген. Затем голкипер "сине-гранатовых" выручил после удара Даниэля Карвахаля. И тут же "Барселона" увеличила преимущество. Защитник "Реаа" Рафаэль Варан, пытаясь прервать пас Дембеле Суаресу, срезал мяч в свои ворота. И тут же Саурес сам заработал пенальти, и сам же его реализовал 0:3.

Больше чет не изменился. "Барселона" уверенно победила своего главного соперника в его вотчине и вышла в финал Кубка Испании.