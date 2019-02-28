Порошенко оскандалился, сорвав с головы женщины шапочку. Видео

В Интернете появилось скандальное видео, на котором запечатлено, как президент Украины Петр Порошенко сорвал с головы женщины белую шапочку. Инцидент произошел 27 февраля в Запорожье, когда Порошенко, приехавший туда с визитом, "здоровался" на улице с народом.

Женщина попыталась что-то сказать украинскому президенту, передает РИА Новости. Затем видно, что с нее сорвали шапочку.

Пользователи соцсетей нашли здесь благодатную почву для насмешек. "Она, видимо, спросила: "Господин президент, вы не могли бы кинуть в меня шапкой?" Он как настоящий президент не мог отказать народу", — пишет один из пользователей. "Пьяный, что ли?" – интересуется другой.

Это не первый конфуз Порошенко за последние дни. 26 февраля во время его визита в Червоноград местный житель спросил его о долгах "Львовуголя" и о том, когда шахтеры получат зарплату. "Ты такой шахтер, как я балерина", — заявил в ответ украинский лидер.