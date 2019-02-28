В Калифорнии разбушевалась Русская река, но "Севастополь" готов помочь
В штате Калифорния (США) разлилась река под названием Русская, затопив городок Герневилль. В результате и город, и другие населенные пункты оказались отрезанными от окружающего мира. Об этом сообщает издание SFGate.
Как уточняется, уровень воды поднялся из-за дождей, обрушившихся на регион. Стихия застала врасплох даже опытных любителей понаблюдать за наводнением, рассказывают местные жители. В результате наводнения под водой оказались несколько машин.
В связи со сложившейся обстановкой офис шерифа издал указание об обязательной эвакуации для 24 поселений и городов, расположенных вдоль русла реки. В противном случае отказавшиеся рискуют оказаться заблокированными, так как окрестные дороги постепенно скрываются под водой. По прогнозам властей, это наводнение может стать самым серьезным за последние 24 года, но пока уровень воды не преодолел критическую отметку.
Для эвакуированных открыты два пункта приема, один из них – в центре искусств города Себастополь. По данным Исторического общества округа Западная Сонома, это немного искаженное название российского города Севастополь, которое в середине XIX века осталось за городком после того, как там произошла драка, которую сравнили с британской осадой Севастополя во время Крымской войны.
На сайте издания SFChronicle появилось видео с кадрами затопленных участков с домами и машинами, дорог и размытой насыпи под железнодорожным полотном. Оно осталось держаться на деревянных сваях, а землю под ним вымыло водой примерно на метр. В одном месте оползень снес дом и разрушил его, передает РИА Новости.
Как ожидается, уровень воды должен достичь своего пика вечером в среду, 27 февраля, по местному времени.
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