Скончался боец ММА Аркадий Лисин

Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду. Причина смерти 21-летнего Лисина пока неизвестна.

Аркадий Лисин — бывший чемпион организации Prime Selection и участник турнира "Плотформа S-70". Лисин был чемпионом Prime Selection в 2016 году.

Также Аркадий выступал на международном турнире по самбо "Плотформа S-70" в 2017 году. Как сообщает ТАСС, на счету Лисина шесть побед и два поражения в смешанных единоборствах.