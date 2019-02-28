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28 февраля 201902:55

Все лидеры английской премьер-лиги одержали победы

EPA

В английской премьер-лиге прошли матчи 28 тура. Все лидеры, за исключением "Тоттенхэма", одержали победы.

Занимающий первое место "Ливерпуль" со счетом 5:0 разгромил дома "Уотфорд". По два гола счету Садьо Мане и Верджила ван Дейка. "Красные" набрали 69 очков и продолжают возглавлять чемпионскую гонку. На очко отстает "Манчестер Сити", выигравший дома у "Вест Хэма" 1:0. Единственный гол с пенальти провел Серхио Агуэро.

Занимающий третье место "Тоттенхэм" проиграл другому лондонскому клубу "Челси" 0:2. Первый мяч на счету Пелро Родригеса, второй отправил в собственные ворота защитник "шпор" Киран Трипьер. Ворота "Челси" защищал Вилли Кабальеро. У "Тоттенхэма" осталось 60 очков. "Челси" набрал 53 очка и занимает шестое место.

"Арсенал" с результатом 5:1 разгромил на своем поле "Борнмут". Набрав 56 очков, "канониры"занимают четвертое место. Всего на очко меньше в активе "Манчестер Юнайтед", который выиграл в Лондоне у "Кристал Пэлас" 3:1 Два мяча на счету Ромелу Лукаку.

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