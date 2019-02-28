Адвокат Малашенко: он не вел себя как человек, который собирается покончить с собой

Джулиан Генри Лоуэнфельд, адвокат ушедшего из жизни медиаменеджера Игоря Малашенко, рассказал, что ничто не предвещало его суицида. Наоборот: клиент недавно обсуждал с Лоуэнфельдом нюансы судебного процесса, составлял вместе с ним заявление для суда. "Если он все-таки собирался покончить с собой, то какой смысл был обсуждать нюансы дела", — недоумевает адвокат. Речь идет о судебном разбирательстве с бывшей супругой Малашенко, Еленой Пивоваровой.

Лоуэнфельд также рассказал, что разговаривал с Малашенко за несколько дней до его смерти. Он отметил, что голос его клиента был спокойным. На следующий день Малашенко улетел в Испанию – любимую, по мнению адвоката, страну. Лоуэнфельд признался, что смерть политолога стала для него шоком. "Для Божены это потрясение", — добавил он.

О причинах самоубийства Малашенко адвокат не имеет никаких предположений, передает РИА Новости.

В смерти сооснователя НТВ криминал не выявлен. Его похороны, по сообщению его вдовы Божены Рынска, состоятся на Троекуровском кладбище в Москве.