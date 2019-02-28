Arianespace поблагодарила Россию за успешный запуск спутников OneWeb

Стефан Исраэль, исполнительный директор Arianespace, поблагодарил "Роскосмос", ракетно-космический центр "Прогресс", ЦЭНКИ и НПО Лавочкина за успешный запуск "Союза" с шестью спутниками OneWeb.

Старт состоялся в 00:37 по времени Москвы, напоминает ТАСС. Через час и четыре минуты от механизма на разгонном блоке "Фрегат" отделились первые два спутника, через 19 минут – оставшиеся четыре.

Спутники OneWeb обеспечат Интернетом самые удаленные уголки планеты. Проект предусматривает вывод на орбиту сотен спутников связи. Нынешний запуск шести спутников был первым этапом.

Еще 21 спутник проекта OneWeb будет поднят на орбиту с помощью российских "Союзов".

А 29 марта с космодрома Куру российская ракета будет стартовать с другой миссией. Стефан Исраэль рассказал, что "Союз" доставит на орбиту спутники O3b – аппараты, принадлежащие люксембургскому оператору SES и предназначенные для обеспечения Интернета и мобильной связи для 70 процентов населения Земли. В настоящее время на орбите находятся 16 таких спутников.