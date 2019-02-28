Россияне смогут переводить деньги, зная лишь номер телефона получателя

С 28 февраля система быстрых платежей, позволяющая гражданам РФ переводить деньги по номеру телефона получателя, будет доступна всем клиентам банков-участников. Для самих банков Центробанк РФ установил на этот год нулевую комиссию, поэтому переводы для клиентов также поначалу будут бесплатными.

В дальнейшем Центральный банк России и Федеральная антимонопольная служба РФ будут следить, чтобы финансовые организации не завышали тарифы. В тестовом режиме систему уже опробовали клиенты 12 участников рынка: "Альфа-банка", банка "АК Барс", ВТБ, Газпромбанка, "Промсвязьбанка", "Райффайзенбанка", Росбанка, СКБ-банка, Совкомбанка, "Тинькофф банка", платежного сервиса QIWI и РНКО "Платежный центр".

Еще 98 банков хотят присоединиться к системе, передает Life.ru. Центробанк считает, что участие в системе быстрых платежей должно быть обязательным для значимых игроков, и ожидает, что они присоединятся к системе до конца текущего года. Параллельно Сбербанк развивает свою систему переводов по телефонному номеру, к ней присоединились "Тинькофф банк" и Совкомбанк. Сбербанк может начать подключать к своей системе и других участников, о своей заинтересованности уже сообщил банк "Хоум кредит".

Однако Сбербанк пока не спешит принимать участие в системе переводов Центробанка. Его глава Герман Греф ранее говорил, что будет обсуждать с ЦБ РФ вопрос обязательного подключения, но считает данную меру излишней.