Маурицио Сарри: Кепа остается основным вратарем "Челси"

Лондонский "Челси" провел матч 28 тура английской премьер-лиги без вратаря Кепы Аррисабалаги. Ворота "синих" защищал аргентинец Вильфред Кабальеро. Однако тренер лондонцев Маурицио Сарри заявил, что по-прежнему считает Кепу основным вратарем.

В минувшее воскресенье в финале Кубка Английской лиги Сарри хотел заменить Кепу перед серией пенальти, полагая что Кабальеро лучше справится с этой миссией. Но Кепа отказался уходить с поля в резкой форме. "Челси" проиграл в серии пенальти "Манчестер Сити", а поведение испанского вратаря было расценено, как грубейшее нарушение дисциплины.

Кепа затем принес тренеру свои извинения, но в матче с "Тоттенхэмом" место в воротах занял Кабальеро. Маурицио Сарри прокомментировал отсутствие баске в стартовом составе. " Кепа допустил серьезную ошибку. Он понес наказание перед клубом и должен был понести наказание перед командой. На этом все должно прекратиться. Не можем преследовать его. Молодости свойственны ошибки. Он по-прежнему остается нашим основным вратарем", — приводит слова Сарри "Спорт-Экспресс".