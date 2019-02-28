Второй день саммита США-КНДР завершится подписанием соглашения

Второй день саммита КНДР-США начался с переговоров тет-а-тет, которые длились чуть больше получаса, затем начались переговоры в расширенном формате. А перед этим главы государств вышли к журналистам. Дональд Трамп сообщил, что доволен тем, что Пхеньян прекратил пуски ракет.

Он подчеркнул, что намерен провести "замечательный диалог". А Ким Чен Ын заверил американского коллегу, что приложит максимальные усилия для этого.

Накануне также прошла встреча в формате "один на один", а после был совместный ужин, на который не пустили прессу, напоминает телеканал "Россия 24". Сегодняшний день, как ожидается, должен завершиться подписанием соглашения между сторонами и итоговой пресс-конференцией.