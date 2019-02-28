ООН и ряд мировых держав настаивают на примирении Индии и Пакистана

На связи с властями Индии и Пакистана находится генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Об этом рассказал его официальный представитель Стеффан Дюжаррик. Он уточнил, что Организация призывает обе стороны предпринять шаги для снижения напряженности.

"Были контакты на различных уровнях со всеми сторонами, — приводит слова пресс-секретаря ООН Дюжаррика телеканал "Россия 24". — Генсек следит за ситуацией, поскольку мы глубоко озабочены сложившейся ситуацией. ООН и публично, и конфиденциально сообщила Дели и Исламабаду, что необходимо срочно предпринять шаги, чтобы снизить это напряжение и вернуть мир и безопасность региону".

На скорейшем урегулировании конфликта настаивает и Китай. Об этом сообщил министр иностранных дел Ван И в телефонном разговоре с пакистанским коллегой. Казахстан также выступает за политический диалог между Индией и Пакистаном. Астана считает это единственным эффективным путем. А в Белом доме призвали Индию и Пакистан перейти к реальным шагам по деэскалации конфликта. Ранее решить ситуацию дипломатическим путем призвал российский МИД, выразив при этом готовность к содействию.