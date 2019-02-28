Трамп: все идет к тому, что КНДР откажется от ядерного оружия и будет процветать

Дональд Трамп в настоящее время проводит переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Он сообщил, что обсуждается широкий круг вопросов, в том числе – права человека. Президент США отметил продуктивность переговоров, сообщает РИА Новости.

"Мы обсуждаем все", — сказал Трамп. Он выразил уверенность, что в конечном счете будет достигнута договоренность о денуклеаризации Северной Кореи. Это принесет ей, в том числе, экономическое процветание.