Тренер "Реала" Солари: в финале должны быть мы, а не "Барселона"

Аргентинский наставник мадридского "Реала" Сантьяго Солари, чья команда неожиданно крупно (0:3) проиграл в полуфинале Кубка Испании "Барселоне" на своем поле после гостевой ничье (1:1), отметил, что "сливочных" подвела реализация. "Мы создали много моментов", — сказал тренер.

Действительно, "Реал" доминировал всю первую половину встреч, пока счет был 0:0. Однако после первого гола гостей в исполнении Суареса хозяева не справились с давлением, стали почти бездумно рисковать и получили еще две "пробоины". "Мы должны были забивать и выходить в финал, — сказал Солари. – Создали много моментов, но не реализовали их".

По словам тренера, Регилон и Винисиус сыграли очень хорошо: "Серхио был великолепен, — цитирует наставника издание Marca. – Винисиус тоже сыграл очень хорошо, но ему не хватило решающего касания". Именно Винисиус в первом тайме дважды мог открыть счет.