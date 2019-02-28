Фонтан с подсветкой запустят в русле Енисея в день открытия Универсиады

В день открытия Зимней Универсиады-2019 в Красноярске запустят фонтан из Енисея. Эффектное шоу в районе острова Посадный начнется 2 марта в шесть часов вечера. Будут работать все шесть форсунок. Из незамерзающего Енисея более, чем на 60 метров "взлетят" столбы воды. Они будут подсвечиваться.

Специалисты за последние несколько дней проверили состояние оборудования после зимней консервации, сообщает ГТРК "Красноярск". Никаких нареканий к техническому состоянию системы, которую в 2018-м году после многих лет простоя вернули к жизни, нет. Тогда были заменены форсунки и другие элементы.

В дни проведения Универсиады в Красноярске пройдут масштабные праздники: откроются концертные площадки, выступят лучшие краевые коллективы. В парке 400-летия на огромном экране горожане увидят трансляцию открытия и закрытия Студенческих игр. Восьмого марта на проспекте Мира пройдет праздник света. Посетителей острова Татышев пригласят на кулачные бои, взятие снежного городка, сжигание чучела и другие развлечения.