Семен Варламов в серии буллитов принес победу "Колорадо Эвеланш"

В Национальной хоккейной лиге матчем в Денвере между местным "Колорадо Эвеланш" и "Ванкувером Кэнакс" продолжился игровой день регулярного чемпионата. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии буллитов сильнее были хозяева, которым помог российский вратарь Семен Варламов.

Игра на арене "Пепси Центра" получилась очень упорной. Хозяева открыли счет на 8-й минуте (Маккиннон), а после ответного гола в исполнении Русселя повели 2:1 после шайбы Рантанена. Но гости сохраняли интригу, а в конце третьего периода Ливо восстановил равновесие. Овертайм счета не изменил, а в серии буллитов Варламов оказался лучше визави из канадского клуба.