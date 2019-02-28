Транспортировка до скорой в ковше трактора спасла жизнь пенсионерке

По факту инцидента в Апастовском районе прокуратура провела проверку. 18 февраля у пенсионерки Галины Молостовой случился гипертонический криз. Сельдский фельдшер приняла решение о срочной госпитализации. Но из-за нечищеных дорог в деревне Средний Биябаш скорая не смогла подъехать к дому пациентки. Тогда смелая фельдшер обратилась к знакомому, у которого есть трактор. "Я попросила его о помощи, он сразу поехал. На этот ковшик сели и довезли до скорой", — вспоминает Рамзия Загитова.

Пациентку уложили в ковш трактора, постелив туда матрас, проехали сто метров и переложили на носился скорой. Именно эти кадры разлетелись по Сети. Однако в ГАУЗ "Апастовская центральная районная больница" главврач Алмаз Алиуллин пояснил, что у женщины был отягощенный анамнез. уже имеется сердечно-сосудистое заболевание, и если вовремя не оказать помощь, может случиться повторно инсульт или более тяжелые последствия.

Глава сельского поселения уверяет, что в тот день шел сильный снег. Поэтому скорая проехать не смогла, а уборочной техники нет. Но она появилась на следующий день после инцидента. За непринятие мер по своевременному устранению помех на проезжей части районная прокуратура возбудила административное дело. Максимальный штраф — до тридцати тысяч рублей.

Как сообщает ГТРК "Татарстан", сегодня пенсионерку Галину Молостову выписали из больницы, она чувствует себя лучше. А фельдшеру за находчивость от местной больницы выпишут премию.