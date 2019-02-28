Гол Анисимова помог "черным ястребам" обыграть "Анахайм"

Очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился матчем в Анахайме между местными "утками" и гостями из "Чикаго Блэк Хоукс". "Черные ястребы" сумели выиграть, забив два гола в последние 5 минут игры – 4:3.

Первый период прошел в разведке, а затем инициативу на себя взяли гости, которые повели 1:0 и 2:1 после голов Дебринката и российского форварда Артема Анисимова. Но хозяева не давали сопернику оторваться, а затем и сами вышли вперед: у них отличились Шор, Роуни и Терри. Но "ястребы" добили "уток" точными бросками того же Дебринката и Кэйна на 55-й и 59-й минутах.