В Красноярске легковушка с московскими номерами сбила пешехода. Видео

Сегодня утром на одном из перекрестков Красноярска легковой автомобиль сбил женщину на пешеходном перекрестке.

Инцидент произошел 28 февраля на перекрестке улиц Линейная и Мартынова. Водитель на BMW с московскими номерами проехал на только что загоревшийся красный свет и сбил пешехода непосредственно на "зебре". Пострадавшая — 35-летняя женщина — была доставлена в больницу на скорой.

О тяжести полученных ею травм информации нет, однако известно, что после аварии она не могла самостоятельно двигаться.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель BMW — 37-летний местный житель. В настоящее время на месте аварии работают полицейские.