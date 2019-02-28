Тренер "Барсы" Вальверде: на поле "Реала" мы предельно мотивированы

Наставник лидера чемпионата Испании "Барселоны" Эрнесто Вальверде после гостевого матча Кубка Испании против мадридского "Реала", в котором каталонцы добились победы (3:0) отметил, что его команда провела два разных тайма и во втором смогла добиться успеха.

"Признаюсь, что в первом тайме все у нас складывалось не лучшим образом, — цитирует тренера "Барсы" El Chiringuito TV. – Но вторую половину встречи мы провели очень качественно. Во втором тайме мы начали прибавлять и по ходу игры действовали все целенаправленнее. Счет 0:0 нас не устраивал".

🔴🎙️Valverde: "Nuestro objetivo es el de ganarlo todo. Porque nuestra gente lo pide y la historia que tenemos detrás también nos lo pide"



¡Arrancamos a las 0:03 en #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/WOd9U368JD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 27 февраля 2019 г.

"Были ли мы мотивированы на поле соперника? Естественно. Точно так же, как и "Реал", когда приезжает на "Камп Ноу" в Барселону. И мы знаем, на что они способны, и им о нас тоже все известно. Наша цель – выигрывать все, что возможно. Потому что этого требуют люди и наша история", — сказал Вальверде.

Суареса, который открыл счет в игре, наставник назвал "бомбардиром с невероятной статистикой": "Что касается Месси, то он не только забивает, но и создает моменты для партнеров. Дембеле провел хороший матч. В первом тайме он не лучшим образом работал с мячом. Во втором тайме у него и у всей команды появилось пространство".