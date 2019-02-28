На железной дороге в Башкирии произошел пожар в грузовом вагоне с серой

На железной дороге в Башкирии потушили пожар в грузовом вагоне с серой. ЧП произошло вечером 27 февраля на станции "Карламан". Об сообщают "Вести-Башкортостан".

Сотрудники МЧС использовали для ликвидировали возгорания метод изоляции. Вагон отцепили от основного состава и транспортировали на тупиковый путь. "В результате пожара никто не пострадал. Поезда задержаны не были. Полная ликвидация возгорания заняла около часа", уточнили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.