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Ситуация вокруг КНДР 14 минут назад
Трамп и Ким остались без обеда: никаких соглашений, никаких испытаний, санкции в силе
Саммит США-КНДР был продуктивным, но лидеры стран приняли решение не подписывать никаких соглашений, передает "Интерфакс".
Выступая по итогам саммита, Трамп, заявил, что Ким Чен Ын — особенный человек с особенным характером. "Я думаю, у нас очень тесные взаимоотношения. В этот раз у нас были варианты, и в этот раз мы решили не пользоваться ни одним из вариантов".
Трамп подчеркнул, что это были два продуктивных дня, но иногда необходимо уходить из-за стола переговоров. При этом он добавил, что атмосфера встречи была очень дружелюбной.
Президент США также заверил, что испытаний ракет и ядерного оружия со стороны КНДР больше не будет. "Я доверяю ему Ким Чен Ыну и ловлю его на слове"
В ходе пресс-конференции Трамп отметил, что КНДР хотели снятия всех санкций, однако США не могли пойти на это. "Они хотели провести денуклеаризацию крупной части территории, чего мы хотели, но мы не можем отказаться от всех санкций за это".
Американский лидер отметил, что все санкции сохраняются, выразив надежду, что в итоге США и КНДР станут друзьями.
"Разногласия не касалось санкций. КНДР хотели снятия санкций, однако они не хотели пойти на уступки там, где мы этого хотели. КНДР выразили желание пойти нам на уступки в определенных сферах, но не в том, что мы хотели", — подчеркнул Трамп.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее заявила, что Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну не удалось достичь соглашения, однако контакты между делегациями в будущем продолжатся. По ее словам, встреча лидеров была "хорошая и продуктивная".
Как сообщалось, саммит США-КНДР завершился ранее планируемого без подписания совместного документа, как это ранее было обозначено в графике Белого дома. Торжественный обед Трампа и Кима был также отменен.
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