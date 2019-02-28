За убийство гималайской медведицы в Приморье браконьеру грозит тюрьма

Приморец, застреливший медведицу в Кировском районе, может сесть в тюрьму на два года. У застреленной гималайской медведицы остался 1,5-месячный медвежонок. Сам охотник, как рассказали "Вестям: Приморье" в департаменте регионального Охотнадзора, сознался в содеянном. Малыша передали в центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевке. Теперь он в безопасности.

Как стало известно, маленький медвежонок был найден заготовителями леса вблизи места спячки медведицы, неподалеку от села Хвищанка. На этом же месте сотрудники Охотнадзора обнаружили вещественные доказательства преступления — гильзы и шкуру медведя. Браконьер был задержан.