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28 февраля 201911:55

Игиловцы, готовившие теракты в Москве и на Кавказе, сядут на длительные сроки

В четверг Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговоры о лишении свободы на сроки от 12 до 20 лет колонии строгого режима пятерым жителям Ингушетии, обвиняемым в подготовке терактов в Москве и Ингушетии в 2017 году, передает РИА Новости.

Как сообщила журналистам представитель суда Алена Катькало, суд приговорил Магомеда Аматханова к 20 годам, Руслана Эсмурзиева – к 17 годам, Саламхана Сампиева – к 17 годам, Элберда Харсиева – к 13 годам и Хусейна Китиева – к 12 годам лишения свободы​​​. Обвинение предъявлено в подготовке террористических актов на территории Ингушетии и Москвы в 2017 году. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Обвиняемые были задержаны 14 ноября 2016 года. Им также назначены штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

По данным следствия, обвиняемые являлись членами международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). В конце января 2016 по заданию главарей ИГИЛ была создана террористическая ячейка в Ингушетии.

Аматханов и Сампиев вели подготовку всех планируемых группой преступлений, Эсмурзиев отвечал за их передвижения по республике и находил конспиративное жилье, Китиев был организатором встреч и связи между членами группы ИГИЛ в Ингушетии и перевозил их по республике, Харсиев — рядовой боец.

Подсудимым предъявлено обвинение в подготовке террористических актов на территории Ингушетии и Москвы в 2017 году.

Во время прений гособвинитель просил суд назначить им от 13 до 20 лет колонии строгого режима. Аматханов признал себя виновным в участии в деятельности террористической организации на территории Сирии, но вину он не признал. Остальные подсудимые своей вины также не признали.

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