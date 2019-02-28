В Благовещенске заложили большой гидрографический катер с электронной начинкой

В Благовещенске судостроители заложили большой гидрографический катер "Александр Анищенко". Закладка корабля стала знаковым событием для региона, сообщает ГТРК "Амур". Корабль построят по заказу Минобороны.

"Александр Анищенко" станет уже пятым гидрографическим судном, построенном на Благовещенском судостроительном заводе. От предыдущих версий его будет отличать более современная электронная начинка. "Катер будет выставлять плавучие предостерегающие знаки, выполнять лоцманские работы и гидрографические работы по обновлению морских навигационных карт", — рассказал представитель управления гидрографической службы Тихоокеанского флота Геннадий Непомилуев.

Для судостроителей Благовещенска контракт с военными моряками крайне выгоден. По планам, доход от постройки катера покроет все годовые расходы завода. Судно сдадут заказчику в конце 2020 года. "Ряд конструкций уже заложен. К концу 2019 года мы полностью сформируем корпус и начнем наполнять его оборудованием", — пояснил гендиректор Благовещенского судостроительного завода.

Напомним, катер получил свое имя в честь участника руководителя гидрографической службы ТОФ и участника ВОВ Александра Анищенко.