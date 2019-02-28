Лейтенант бежал за нарушителем 170 метров: водитель наехал на пешехода и скрылся. Видео

В Череповце легковой автомобиль сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся. Инцидент произошел на глазах у наряда сотрудников ДПС.

Один из полицейских подбежал к девушке оказать помощь и вызвать скорую, а второй бросился в погоню за нарушителем. Лейтенант бежал за автомобилем около 170 метров и смог остановить водителя лишь через квартал.

Выяснилось, что за рулем машины сидел 23-летний житель Ярославской области, не имеющий ОСАГО и прав на управление автомобилем. Нарушитель пояснил полицейским, что вовсе не собирался покидать место аварии, а просто хотел развернуться на ближайшем перекрестке, чтобы возвратиться обратно.

В отношении водителя были составлены административные материалы по двум статьям, предусматривающим штраф 2500 и 800 рублей.

А владельцу транспортного средства придется раскошелится — ему предстоит оплатить штраф 30 тысяч рублей за то, что разрешил сесть за руль водителю без прав.

В результате ДТП пострадавшая отделалась синяками и испачканной одеждой. Автомобиль нарушителя был доставлен на специализированную стоянку.