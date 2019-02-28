"Локомотив" собирается подписать оборонца "Спартака" и сборной Джикию

Накануне старта второй части первенства России по футболу в интернете стала все чаще появляться информация о грядущих изменениях в ведущих клубах. По сведениям инсайдеров, чемпионы страны из "Локомотива" готовы выкупить у "Спартака" права на Георгия Джикию.

При этом издание "Спорт-экспресс" сообщает, что "красно-белые" в лице нового главного тренера Олега Кононока не собираются препятствовать продаже защитника сборной России. "Спартак" по некоторым данным собирается пригласить игрока обороны из-за рубежа. Джикия играет в "Спартаке" с 2017 года и его контракт рассчитан до 2022 года.

Сообщается, что "Локо" также готов расстаться с оборонцами Ведраном Чорлукой и Соломоном Кверквелией. Последний может перейти в один из европейских клубов, а уход Чорлуки обусловлен его системными проблемами со здоровьем.