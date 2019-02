Западные журналисты удивились, что Трамп ответил на вопрос агентства Sputnik

Западные журналисты возмущены тем, что корреспондент информационного агентство Sputnik смог задать вопрос американскому президенту на пресс-конференции по итогам саммита во Вьетнаме, а также тем, что Трамп ему ответил, передает РИА Новости.



Во время пресс-конференции после встречи лидеров США и КНДР во Вьетнаме корреспондент агентства Sputnik спросил Трампа о возможности инспекций ядерных объектов КНДР. Президент США на него ответил, что представители Вашингтона смогут успешно их провести.

Russian propaganda outlet Sputnik just asked Trump a question. Here’s some background on their operations in the states. https://t.co/JzcNvi2H19