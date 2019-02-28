Западные журналисты удивились, что Трамп ответил на вопрос агентства Sputnik

Западные журналисты возмущены тем, что корреспондент информационного агентство Sputnik смог задать вопрос американскому президенту на пресс-конференции по итогам саммита во Вьетнаме, а также тем, что Трамп ему ответил, передает РИА Новости.



Во время пресс-конференции после встречи лидеров США и КНДР во Вьетнаме корреспондент агентства Sputnik спросил Трампа о возможности инспекций ядерных объектов КНДР. Президент США на него ответил, что представители Вашингтона смогут успешно их провести.

Russian propaganda outlet Sputnik just asked Trump a question. Here’s some background on their operations in the states. https://t.co/JzcNvi2H19 — Hunter Walker (@hunterw) 28 февраля 2019 г.

"Российское пропагандистское агентство Sputnik только что задало Трампу вопрос", — пишет в своем Twitter корреспондент Yahoo News в Белом доме, прикрепляя к своему сообщению ссылку на материал о "закулисной деятельности российских новостных и пропагандистских сетях в США".

Trump manages to take a question from Russian propaganda outfit Sputnik. Naturally. — Simon Marks (@SimonMarksFSN) 28 февраля 2019 г.

"Трамп умудрился ответить на вопрос от российского информационного агентства Sputnik. Естественно", — написал в Twitter президент и главный корреспондент новостного агентства Feature Story News Саймон Маркс.



Кроме того, корреспондент Белого дома Харри Хортон в Twitter отметил, что "Трамп сейчас отвечает на вопрос от российского новостного агентства Sputnik".