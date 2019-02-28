Российское судно протаранило автомобильный мост в южнокорейском Пусане

В южнокорейском порту Пусан российское грузовое судно Seagrand протаранило носом мост. Удар пришелся в участок между опорами, в результате там образовалась дыра. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Повреждения получило и само судно. В настоящее время аварийные службы отбуксировали его в сторону, чтобы не затруднять движение других кораблей. Устанавливаются все обстоятельства ЧП, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.