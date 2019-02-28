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28 февраля 201913:50

Формула-1. Квят на тренировках обошел обоих пилотов Mercedes

EPA

В столице Каталонии продолжается вторая серия тестовых заездов участников будущего чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". Ее второй день принес успех пилоту McLaren Карлосу Сайнсу-младшему. Россиянин Даниил Квят из команды Toro Rosso вошел в Топ-7.

Время Сайнса 1 мин. 17,144 сек. Вторую строчку тренировочного дня занял Серхио Перес из Racing Paint, третья – у экс-чемпиона мира из Ferrari Себастьяна Феттеля. Интересно, что второй пилот итальянской "Скудерии" Шарль Леклер закончил день без результата – на его болиде возникли технические проблемы.

Россиянин Квят оказался в середине протокола, но при этом опередил обоих пилотов Mercedes Валттери Боттаса (8-е место) и чемпиона мира Льюиса Хэмилтона (9-е) и обоих гонщиков Renault Нико Хюлькенберга (10-е) и Даниэля Риккардо (12-е).

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