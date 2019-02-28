Россия построит два атомных эсминца в ближайшие 10 лет

Два эсминца с атомными реакторами проекта 23560 "Лидер" планируют спустить на воду к концу двадцатых годов. Эскизный проект новых кораблей уже готов, в 2021 году начнутся опытно-конструкторские работы. Строительство одного "Лидера" обойдется примерно в 100 миллиардов рублей и займет около 7 лет, рассказал агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Предполагается, что длина эсминца проекта 23560 составит 230 метров, а водоизмещение – 20 тысяч тонн. Вооружение корабля будет включать более 100 ракет разных типов: гиперзвуковые "Цирконы", многоцелевые "Калибры" и противокорабельные "Ониксы".

Не совсем ясно, почему корабль таких размеров называют эсминцем. Он, скорее, ближе к тяжелому атомному ракетному крейсеру "Петр Великий". В то время как габариты российских эскадренных миноносцев вроде "Бесстрашного" и "Настойчивого или, например, американского Donald Cook гораздо скромнее: водоизмещение — 7-8 тысяч тонн, длина – 140-150 метров.