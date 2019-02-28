Ким Чен Ын не захотел быть мальчишом-плохишом

"Иногда лучше уйти", — заявил президент США Дональд Трамп и покинул отель, где проводились его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Корреспондент ВГТРК Сергей Мингажев в эфире программы "60 минут" рассказал, что журналисты, освещающие работу саммита, пребывают в недоумении от того, что произошло.

"Саммит начался вовремя. Оба лидера приехали в отель "Метрополь", оба были в хорошем настроении и очень дружелюбно побеседовали. Потом они вышли во дворик, и это были последние кадры, когда их видели вместе", — сообщил журналист.

Запланированный обед Дональда Трампа и Ким Чен Ына был отменен.

На пресс-конференции Трамп сказал, что соглашение Вашингтона и Пхеньяна было готово к подписанию, однако стороны все-таки отказались от него — документ решила не подписывать американская сторона.

По словам Трампа, Северная Корея потребовала снятия всех санкций за демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако в Вашингтоне считают, что этого недостаточно. Трамп подчеркнул, что все санкции сохраняются.

"По всей видимости, Ким Чен Ын не захотел стать мальчишом-плохишом, и продать за варенье и печенье суверенитет собственного государства", — предположил писатель Сергей Шаргунов. "Руководитель Северной Кореи ведет жесткий торг и готов идти на уступки только взамен реальных решений, которые будут зафиксированы в документах", — отметил он.