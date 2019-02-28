Путин: в борьбе с экстремизмом надо работать, а не следить, как вода течет по речке

В борьбе с экстремизмом надо концентрировать усилия на выявлении наиболее опасных преступлений и учитывать законодательные изменения, в том числе частичную декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД. Вести.Ru и "Россия 24" вели прямую трансляцию.

Глава государства подчеркнул, что нужно видеть, откуда исходит реальная угроза и не накручивать статистику за счет дел, для которых нет веских оснований.

"Но если основания есть, работать надо. Не следить, как вода течет по речке и глазами провожать, надо работать", — добавил Путин.

В борьбе с экстремизмом сотрудникам правоохранительных органов следует руководствоваться нормами закона. Для профилактики преступлений экстремистской направленности нужно привлекать гражданские институты, в том числе религиозные и общественные организации, а также образовательные учреждения, подчеркнул президент.