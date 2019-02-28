Россия не поддержит проект резолюции США по Венесуэле

28 февраля в Совет безопасности ООН запланировано голосование по американской резолюции относительно ситуации в Венесуэле — Россия этот документ не поддержит, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ничего нового там нет. Все та же смесь демагогии, обвинительных штампов и ультимативных требований. Естественно, такой проект российская сторона поддержать не сможет", — пояснила она, выступая на брифинге. Прямую трансляцию мероприятия вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

В частности, в документе США предлагают провести в Венесуэле новые "свободные и справедливые выборы". Ранее постоянный представитель России в СБ ОНН Василий Небензя заявлял, что единственной целью США в Венесуэле является смена власти, а совсем не решение проблем республики и не забота о ее народе. Поэтому Россия предложила СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле, в котором предлагает отстаивать независимость и суверенитет государства.

Что же касается инициативы США по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, то представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ее "кровавым фарсом", который "к счастью, с треском провалился".

"Незаконная попытка прорвать венесуэльскую границу под предлогом провоза так называемой "гуманитарной помощи" была обречена на провал с самого начала", — указала она, напомнив, что любое нарушение границы является прямым покушением на суверенитет страны, но это не остановило тех, "у кого на руках теперь кровь погибших и пострадавших".

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже более месяца. Спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо решил в обход закона провозгласить себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США признали его в новом качестве. Однако Россия, Китай и ряд других стран исходят из того, что единственным легитимным президентом Венесуэлы является Николас Мадуро.