Борис Каморзин рассказал, как подал заявление в загс с одной, а женился на другой

Известность актеру Борису Каморзину принесла роль майора Махала Махалыча из культового сериала "Ликвидация". Сейчас в это трудно поверить, но долгие годы после окончания театрального он в основном играл роли зверей. В 36 лет его заметил режиссер Сергей Урсуляк и предложил роль в фильме "Долгое прощание". Образ драматурга Николая Смолянова принес актеру премию за лучшую мужскую роль второго плана и много других интереснейших ролей в кино.

Каморзин быть не собирался актером, он готовился стать профессиональным пианистом. Борис был закулисным ребенком: он родился в семье актеров, которые работали в Брянском театре. В шесть лет мальчика отдали в обычную музыкальную школу, а через семь лет его заметила гениальная пианистка Татьяна Петровна Николаева и пригласила талантливого ребенка в Москву.



Он поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, жил с бабушкой на съемной квартире. Уже тогда начали проявляться его актерские способности: он обманывал бабушку и прогуливал уроки по специальности.

"Я звонил с телефона-автомата, брал трубку, делал вид, что опускаю монету и разговариваю с мужем Татьяны Петровны: "А, в Испанию уехала? На гастроли? И когда будет? Только через две недели? Ну, ладно". Фактически тогда я стал актером", — рассказывает Борис. Обман открылся, когда учительнице позвонила маме и узнала, что он не посещает занятия.

После ЦМШ Каморзину был прямой путь был в консерваторию, но его забрали в армию. Оттуда он вернулся с полным понимаем собственного призвания и с первого раза поступил в Щукинское училище. Больше даже документы никуда не относил, хотя это было рискованно.

Жить в общежитии студенту не понравилось, он ночевал то в училище в гимнастическом зале, то во Дворце пионеров у знакомых. Так он скитался год. А потом 23-летний Борис влюбился в девушку, которая работала в училище. "Любовь тогда накрыла меня, я даже жил дома у ее родителей полтора месяца", – рассказал Каморзин. Тогда первой не выдержала мама девочки и выгнала слишком дерзкого кавалера дочери. Молодые вынуждены были расстаться.

После театрального Каморзина приняли в Московский театр юного зрителя. Но хороших ролей у него там не было. Борис играл лишь разных зверей – медведя, кота, лягушку. Ему даже предлагали сыграть корову Муню, но на это актер уже не согласился. Карьера Каморзина стояла на месте, он начал пить и прогуливать спектакли. В какой-то момент он даже хотел оставить профессию.

"Поехали на гастроли во Францию, я там дорвался до вина. Нажрался и пришел на спектакль никакой. Играл в массовке, была небольшая роль. Я все сказал, все сделал, что надо. Но потом выходил один на поклоны, будто это была главная роль. После Марселя меня сразу уволили", — рассказывает он.

После ТЮЗа Каморзина позвали в театр имени Вахтангова. Но и здесь он продолжил пить и прогуливать. Кроме того, по вечерам он подрабатывал лабухом в ресторанах. Через полгода его выгнали и из вахтанговского, и актер был вынужден вернуться в Театр юного зрителя.

По словам самого Каморзина, в жизни актера огромное значение имеет счастливый случай, которого можно всю жизнь ждать, но так и не дождаться. Но ему все-таки повезло. В ТЮЗе он встретил свою будущую жену Светлану. Девушка тогда работала администратором. Они были знакомы и до этого, но в тот момент между ними произошло "взаимное приятие".

Через две-три недели Каморзин сделал Светлане предложение. Хотя он к тому времени уже два с половиной года жил с другой женщиной в гражданском браке. Она была старше актера на пять лет, у нее подрастал сын. "Она очень надеялась, что мы поженимся. Мы даже подали заявление в загс. И тут я вернулся в ТЮЗ и встретил Свету…" – признался Каморзин и добавил, что тогда он долго мучился и очень переживал.

В 1994 году у Бориса и Светланы родился сын, которого тоже назвали Борисом. "Появление сына сразу все поставило на свои места. У меня появился смысл в жизни, ну, помимо профессии, в которой тоже все начало налаживаться", – сказал актер.

Почему Каморзин, великолепно играющий на фортепиано, не стал профессиональным пианистом? За что актера выгоняли из театров? Как он подрабатывал в тяжелые 90-е? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".