28 февраля 201915:45
Криштиану Роналду не сыграет с "Наполи" из-за травмы ноги
Ведущий форвард лидера итальянского чемпионата "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду пропустит ключевой матч клуба в Серии "А" против "Наполи". Нападающий получил неприятное повреждение голеностопа в игре против "Болоньи". Под вопросом и игра Лиги чемпионов.
"Старая синьора", которая лидирует в первенстве страны, опережая идущий вторым "Наполи" на 13 очков, сыграет с главным преследователем 3 марта на его поле. Роналду точно не выйдет в составе "Юве", сообщает La Gazzetta Dello Sport. Но медики клуба пока не готовы прогнозировать состояние здоровья португальца в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", который пройдет 12 марта в Турине.
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