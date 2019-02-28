Стадион "Динамо" не получил допуск на матч со "Спартаком"

Официальное открытие футбольного стадиона "Динамо" после реконструкции переносится на неопределенный срок. Комиссия премьер-лиги по допуску футбольных полей вынесла решение о недопуске арены к матчу 19-го тура против "Спартака", который пройдет 10 марта.

После обязательного инспекционного контроля качества футбольного поля стадиона "Динамо", открытие которого было намечено на день матча "Динамо" и "Спартака", комиссионеры РПЛ установили, что газон футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии.

Основными недочетами, по мнению комиссии, является то, что травяной покров не сформирован и составляет 65-70% от размера поля, а всходы наблюдаются не на всей поверхности, сообщает издание "Спорт-экспресс". Диагностирована высокая влажность поля, отсутствие у травы сформированной корневой системы и нарушения ряда технологических показателей.

Все это, по мнению членов комиссии РПЛ подтверждает, что газон не готов принимать матчи и травмоопасен. Футбольный клуб "Динамо" должен в ближайшее время определить место проведения матча против земляков из "Спартака".