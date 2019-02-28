Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье

Легкомоторный самолет упал на дачный дом в окрестностях подмосковной Коломны, погибли два человека, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Крушение произошло около двух часов дня 28 февраля, через 40 минут после взлета "Чайки С-72" с аэродрома Северка. Самолет, как утверждают очевидцы, упал на частный дом в районе Подлипки-3, в садовом товариществе "Отдых".

На борту воздушной машины находились два человека, они погибли. За штурвалом, как уточняет "112", находился 52-летний Игорь Козлов.