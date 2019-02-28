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Ситуация вокруг КНДР 14 минут назад
"Фантастическая встреча" Трампа и Ким Чен Ына закончилась ничем
Провал переговоров Дональда Трампа с Ким Чен Ыном ударит по рейтингу американского президента. Такое мнение озвучили аналитики газеты Financial Times. Отсутствие каких-либо результатов сам Трамп объяснил так: северокорейский лидер требовал полной отмены ограничительных мер, Вашингтон же планировал делать это постепенно.
Прибыв в отель Sofitel Legend Metropole Hanoi с разных сторон, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречаются во дворике и на 20 минут уединяются в небольшом павильоне. Оба лидера в хорошем расположении. Ким сравнивает их встречу с "фантастическим фильмом", а Трамп выражает надежду, что их ждёт фантастический успех.
"Есть люди, которые приветствуют эту встречу. Есть и те, кто настроен скептически. Я уверен, что все они сейчас смотрят, как мы сидим бок о бок вместе, как если бы они смотрели фантастический фильм", — заявил глава Северной Кореи.
На втором часу саммита источник во вьетнамской делегации сообщает, что к подписанию готовится Ханойская декларация — якобы США и КНДР сегодня договорятся об условиях ядерного разоружения Пхеньяна.
В этот же момент пресс-служба Белого дома просит журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию Трампа, срочно садиться в автобусы.
Ради этого в Ханое ограничивают движение. В сопровождении полицейского кортежа, не останавливаясь на светофорах, нас на туристических автобусах спешно везут на противоположный конец города в отель Marriott.
Уже на месте мы узнаем, что Трамп покинул отель Metropole. Накрытый стол в пустом зале — это последние кадры с официальной трансляции американо-северокорейского саммита.
Неожиданно для всех саммит завершился на два часа раньше, чем было запланировано по программе. Белый дом уже объявил, что стороны не смогли достичь согласия.
Журналисты, которым посчастливилось пробиться на итоговую пресс-конференцию Дональда Трампа, с нетерпением ждут американского президента в отеле Marriott, чтобы узнать, почему он не захотел оставаться на ланч с Ким Чен Ыном.
К журналистам Дональд Трамп выходит вместе с госсекретарём Майком Помпео. Первые слова не о Ким Чен Ыне. Лишь прямой вопрос о судьбе санкций в отношении КНДР заставляет его назвать главную причину фактического срыва саммита.
"Они хотели снятия всех санкций, мы не могли этого сделать. Они были готовы на разоружение в интересующих нас областях, но мы не готовы на снятие санкций в обмен на это. Мы продолжим работать и посмотрим, что из этого выйдет", — заявил американский президент.
Договориться о денуклеаризации по-быстрому США в одиночку не получается.
Ответ на вопрос, который нашей телекомпании так и не удалось задать американскому президенту, Трамп даёт сам, когда сам заводит речь о роли соседних стран.
"Китай оказал большую помощь в переговорах, также помогала и Россия. Как вы знаете, у них есть общая граница с Северной Кореей", — отметил Трамп.
Если и говорить об итогах саммита, то это сохранение статус-кво. Ким Чен Ын пообщал не проводить ракетно-ядерные испытания, а Трамп — сохранять мораторий на учения военной группировки США на Корейском полуострове.
Вопрос, стоило ли ради этого с таким размахом устраивать встречу в третьей стране, в данном случае, скорее, носит риторический характер.
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