Пакистан продлил запрет на полеты в своем небе

Власти Пакистана на 8 часов продлили срок закрытия воздушного пространства из-за сохраняющейся напряженности в отношениях с Индией. Небо над Пакистаном будет закрыто до 11:00 по московскому времени 1 марта, передает РИА Новости.

27 февраля армия Пакистана заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в Кашмире. Позже Индия заявила, что над Кашмиром был сбит истребитель ВВС Пакистана и индийский МиГ-21.

После этого Пакистан закрыл воздушное пространство, что привело к задержкам и отменам многих международных рейсов. Однако согласно данным мониторингового портала Flightradar24 воздушное пространство для гражданских самолетов все же открывалось – через Пакистан пролетали лайнеры Air Arabia и Emirates.