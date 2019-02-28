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28 февраля 201915:30

Путин заявил о создании рабочей группы по выводу войск из Сирии

По итогам состоявшихся накануне переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент РФ Владимир Путин заявил об идее создания российско-израильской рабочей группы, которая займется вопросами вывода иностранных войск с территории Сирии, передает "Интерфакс".

По словам Путина, идея заключается в том, чтобы руководство САР, оппозиция, страны региона, все, кто вовлечен в конфликт, — создали бы такую рабочую структуру, которая могла бы принимать решения относительно нормализации ситуации после подавления оставшихся очагов терроризма.

"Связано это, в том числе, и с выводом всех вооруженных сил с территории САР, и с воссозданием в полном объеме сирийской государственности, сохранением ее территориальной целостности", — сказал Путин.

Он напомнил, что есть такая зона как Идлиб и район Евфрата, "где еще не все стабильно". Глава государства подчеркнул, что они будут ликвидированы в ближайшее время.

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