Германия потратит 380 миллионов евро на повышение престижа армии

Бундесвер пытается сделать службу в армии привлекательнее. На эти цели в ближайшие 4 года планируют выделить 380 миллионов евро. Деньги пойдут, прежде всего, на повышение зарплат, улучшение жилищных условий, рекламу и агитацию, пишет агентство ТАСС.

Всего военные предложили около 30 поправок к законам. Если Бундестаг даст добро, то они вступят в силу уже в конце 2019 года.

Ранее главный инспектор Бундесвера объявил, что в вооруженных силах не заняты около 15% должностей. Остро не хватает медиков, логистов и специалистов по информационным технологиям.

Такого же мнения придерживается и уполномоченный германского парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс. Разве что его цифры немного отличаются: вакантными остается 21 тысяча должностей, или примерно 12% от общего количества военнослужащих. Организационные структуры вооруженных сил настолько раздуты, что превратились в настоящего "бюрократического монстра". Многие сотрудники просто дублируют работу своих коллег.